Полиция устанавливает обстоятельства взрыва и пожара в маслобойном цеху в Харькове

Полиция устанавливает взрыва с последующим возгоранием, который произошел на территории завода в Новобаварском районе Харькова, в результате которого один человек погиб, еще один госпитализирован с травмами.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в полицию около 04:2.

"На месте происшествия полицейские установили, что на территории завода расположен маслобойный цех, где использовали гексан. По предварительным данным, произошел взрыв промышленного маслопресса", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, на территории цеха в момент взрыва находилось 5 работников. В результате происшествия один человек погиб. Его личность устанавливается. 38-летний работник цеха доставлен в харьковскую больницу.

Следователем решается вопрос о внесении сведений по событие в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 2 апреля в 4:18 в Харькове в результате пожара по ул.Новомосковская на территории ООО "Новобаварский бетон" в одноэтажном здании ангарного типа, где изготовляли подсолнечное масло, возник пожар. В результате происшествия один человек погиб, еще один госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В 5.39 пожар был локализован на площади 600 м кв. К тушению привлечены 55 человек и 12 единиц техники ГСЧС.