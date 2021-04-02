В Николаеве школы с 3 апреля полностью перейдут на дистанционное обучение, транспорт будет курсировать по часам - мэр

В Николаеве в пятницу, 2 апреля, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций примет ряд решений, усиливающих карантинные ограничения, сообщил городской голова Александр Сенкевич.

В частности, школы будут полностью переведены на дистанционное обучение, сообщил Сенкевич в видеообращении, обнародованном 1 апреля.

"Начиная с понедельника они (школьники - ИФ) должны выйти с каникул. Каникулы мы прекращаем, но они не будут выходить в школы, мы будем проводить дистанционное обучение. Это касается и учеников 1-4 классов", - заявил он.

Детские сады, в свою очередь, перейдут на работу исключительно с детьми сотрудников критической инфраструктуры города. Ожидается, что наполненность детей в детсадах сократится до 25%.

Также планируется ограничить работу общественного транспорта.

"Мы будет вынуждены ввести, фактически с субботы, проезд в транспорте с 6:30 до 9:00 и с 16:30 и до 19:00. Все остальное время транспорт курсировать не будет", - сообщил мэр и уточнил, что пользоваться общественным транспортом по-прежнему можно будет только по спецпропускам.

Ограничения будут действовать до выхода города из "красной" зоны эпидемиологической опасности.