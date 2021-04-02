На Прикарпатье планируют пересчитать голоса ещё на 16 участках - Вирастюк

Депутаты от партии "Слуга народа" инициировали пересчет голос еще на 16-ти избирательных участках в Прикарпатье, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" кандидат в народные депутаты на округе №87 от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

"На ОИК при пересчете мы увидели то, что так сильно старались скрыть наши оппоненты. Пересчет дал первые результаты. Только на одном из участков в Микуличин оказалось на 100 бюллетеней меньше, чем "приписал" себе наш оппонент в протоколе. А впереди еще 16 участков", - сказал Вирастюк.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко напомнил, что депутаты от их политсилы подали заявление в правоохранительные органы в связи с обнаружением манипуляций со стороны отдельных членов комиссии на заседании Окружной избирательной комиссии 87-го округа 2 апреля во время повторного пересчета голосов по избирательному участку №261030, вследствие чего ОИК признала голосование на участке недействительным.

"Наши оппоненты обвиняют нас, будто депутаты от "Слуги народа" приехали фальсифицировать результаты выборов в свою пользу. На самом деле признаки фальсификации были обнаружены как раз со стороны наших оппонентов", - отметил он.

Корниенко также подчеркнул, что у "Слуги народа" нет задачи "протянуть" своего кандидата любой ценой.

"Наша цель - получить реальные результаты голосования. Именно на это и направлены усилия наших депутатов. Призываю всех сохранять спокойствие и оставаться в рамках законодательства Украины", - добавил политик.

Как сообщалось, депутаты от партии "Слуга народа" в ночь на пятницу заявили о выявлении признаков фальсификации во время подсчета голосов на одном из избирательных участков Прикарпатья.

Так, при пересчете за кандидата Шевченко Александра было обнаружено на 100 бюллетеней меньше, чем в протоколе УИК.

28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду.

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, после подсчета 90,59% электронным протоколов, на округе № 87 лидирует Василий Вирастюк (партия Слуга народа") – 31.51% голосов, на втором месте Александр Шевченко (партия "За майбутне") – 29,52%", свободовец" Руслан Кошулинский - 28.83%.