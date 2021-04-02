События

08:57 02.04.2021

На Прикарпатье планируют пересчитать голоса ещё на 16 участках - Вирастюк

2 мин читать
На Прикарпатье планируют пересчитать голоса ещё на 16 участках - Вирастюк

Депутаты от партии "Слуга народа" инициировали пересчет голос еще на 16-ти избирательных участках в Прикарпатье, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" кандидат в народные депутаты на округе №87 от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

"На ОИК при пересчете мы увидели то, что так сильно старались скрыть наши оппоненты. Пересчет дал первые результаты. Только на одном из участков в Микуличин оказалось на 100 бюллетеней меньше, чем "приписал" себе наш оппонент в протоколе. А впереди еще 16 участков", - сказал Вирастюк.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко напомнил, что депутаты от их политсилы подали заявление в правоохранительные органы в связи с обнаружением манипуляций со стороны отдельных членов комиссии на заседании Окружной избирательной комиссии 87-го округа 2 апреля во время повторного пересчета голосов по избирательному участку №261030, вследствие чего ОИК признала голосование на участке недействительным.

"Наши оппоненты обвиняют нас, будто депутаты от "Слуги народа" приехали фальсифицировать результаты выборов в свою пользу. На самом деле признаки фальсификации были обнаружены как раз со стороны наших оппонентов", - отметил он.

Корниенко также подчеркнул, что у "Слуги народа" нет задачи "протянуть" своего кандидата любой ценой.

"Наша цель - получить реальные результаты голосования. Именно на это и направлены усилия наших депутатов. Призываю всех сохранять спокойствие и оставаться в рамках законодательства Украины", - добавил политик.

Как сообщалось, депутаты от партии "Слуга народа" в ночь на пятницу заявили о выявлении признаков фальсификации во время подсчета голосов на одном из избирательных участков Прикарпатья.

Так, при пересчете за кандидата Шевченко Александра было обнаружено на 100 бюллетеней меньше, чем в протоколе УИК.

28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду.

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, после подсчета 90,59% электронным протоколов, на округе № 87 лидирует Василий Вирастюк (партия Слуга народа") – 31.51% голосов, на втором месте Александр Шевченко (партия "За майбутне") – 29,52%", свободовец" Руслан Кошулинский - 28.83%.

Теги: #прикарпатье #рада #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:13 02.04.2021
Голосование на двух участках округа №87 в Ивано-Франковской области признано недействительным - Опора

Голосование на двух участках округа №87 в Ивано-Франковской области признано недействительным - Опора

02:55 02.04.2021
Депутаты "Слуги народа" заявили о фальсификации на одном из избирательных участков на Прикарпатье

Депутаты "Слуги народа" заявили о фальсификации на одном из избирательных участков на Прикарпатье

07:47 01.04.2021
На 87 округе в Ивано-Франковской области Шевченко обогнал Кошулинского, но лидирует Вирастюк

На 87 округе в Ивано-Франковской области Шевченко обогнал Кошулинского, но лидирует Вирастюк

01:46 01.04.2021
Суд обязал ОИК на 87 округе в Ивано-Франковске провести повторный подсчет голосов на одном из участков

Суд обязал ОИК на 87 округе в Ивано-Франковске провести повторный подсчет голосов на одном из участков

19:54 31.03.2021
Комиссия на округе №87 возобновила работу, продолжается подсчет голосов - Вирастюк

Комиссия на округе №87 возобновила работу, продолжается подсчет голосов - Вирастюк

17:33 31.03.2021
Кабмин назначил 38 украинским студентам социальные стипендии Рады

Кабмин назначил 38 украинским студентам социальные стипендии Рады

11:00 31.03.2021
В Раде есть стратегические ежемесячные планы законотворческой деятельности до мая 2024 года – Стефанчук

В Раде есть стратегические ежемесячные планы законотворческой деятельности до мая 2024 года – Стефанчук

10:44 31.03.2021
Кошулинский заявляет о массовых нарушениях на округе №87 и требует перевыборов

Кошулинский заявляет о массовых нарушениях на округе №87 и требует перевыборов

22:36 30.03.2021
Депутаты от "Слуги народа" вылетели в Ивано-Франковскую область, чтобы проконтролировать процесс подсчета голосовв №87 округе - Корниенко

Депутаты от "Слуги народа" вылетели в Ивано-Франковскую область, чтобы проконтролировать процесс подсчета голосовв №87 округе - Корниенко

19:08 30.03.2021
"Евросолидарность" призвала Разумкова обратиться в ЦИК, чтобы не допустить получения мандата нардепа Аксеновым

"Евросолидарность" призвала Разумкова обратиться в ЦИК, чтобы не допустить получения мандата нардепа Аксеновым

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Тупицкий не пришел в суд рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения, рассмотрение отложено на 7 апреля

В АРМА отвергают обвинения в свой адрес и заявляют, что без изъятых в ходе обысков документов не могут работать

Почти 20 тыс. новых случаев инфицирования Covid-19 зафиксировано за сутки в Украине, умерло 433 больных – Степанов

Два украинских военнослужащих ранено за сутки на Донбассе

Один человек погиб, еще один госпитализирован в результате пожара в Харькове

ПОСЛЕДНЕЕ

Тупицкий не пришел в суд рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения, рассмотрение отложено на 7 апреля

НАГС будет собирать информацию о количестве госслужащих мужчин в декрете и количестве госслужащих с инвалидностью

В АРМА отвергают обвинения в свой адрес и заявляют, что без изъятых в ходе обысков документов не могут работать

Египет ждет компенсацию на более чем $1 млрд за блокировку Суэцкого канала

В Британии могут ввести "светофорное" обозначение ситуации COVID-19 в разных странах для путешествий

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва и пожара в маслобойном цеху в Харькове

В Николаеве школы с 3 апреля полностью перейдут на дистанционное обучение, транспорт будет курсировать по часам - мэр

Правоохранители передали в суд дело экс-чиновника Госгеонедр, халатность которого причинила ущерб в 48,7 млн грн

В суд направлено обвинение в отношении женщины, которая в Краматорске подрабатывала справки по тестированию на Covid-19

В результате схода поезда с рельсов на Тайване погибли более 35 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА