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08:45 02.04.2021

В суд направлено обвинение в отношении женщины, которая в Краматорске подрабатывала справки по тестированию на Covid-19

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В суд направлено обвинение в отношении женщины, которая в Краматорске подрабатывала справки по тестированию на Covid-19

Прокурорами Краматорской окружной прокуратуры завершено досудебное расследование, в суд направлен обвинительный акт в отношении 42-летней женщины, которая обвиняется в подделке справок по тестированию на коронавирус, сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

По информации правоохранителей, в феврале 2021 жительница Краматорска, выдавая себя за работника одного из местных клинико-диагностических центров, организовала "бизнес" по выдаче гражданам заведомо ложных справок о результатах "ПЦР-тестирование" на Covid-19.

"Заверив клиентов в якобы официальной сдаче анализов, женщина не передавала отобранные образцы в диагностический центр, а собственноручно изготавливала справки на имя заказчиков с указанием негативных результатов фиктивного тестирования", – сказано в сообщении, обнародованном пресс-службой ведомства в пятницу утром.

Отмечается, что стоимость одного поддельного документа составляла 800 грн. Полученные средства женщина тратила на приобретение имущества для дальнейшего осуществления противоправной деятельности.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Задержанная обвиняется в завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотреблении доверием, приобретении, использовании и легализации имущества, полученного преступным путем и подделке официальных документов, совершенных повторно (ч.1, 2 ст.190, ч.1 ст.209, ч.1, 3 ст.358 УК Украины).

Теги: #донецкая_область #тестирование #суд
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