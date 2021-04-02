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08:02 02.04.2021

Два украинских военнослужащих ранено за сутки на Донбассе

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Два украинских военнослужащих ранено за сутки на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе ранено два украинских военнослужащих, зафиксировано 13 обстрелов со стороны российских наемников, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 1 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня… Вследствие враждебных действий два военнослужащих из состава операции Объединенных сил получили ранения. Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненых – удовлетворительное", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Песок, российские наемники открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров, а у населенных пунктов Старогнатовка, Авдеевка и Водяное (Приазовье) противник обстреливал позиции ООС из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Водяного, российские наемники применили в направлении украинских позиций противотанковый ракетный комплекс. Вблизи населенных пунктов Светлодарск, Луганское и Золотое-4 противник использовал автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В пригороде поселков Шумы и Новотошковка противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские военнослужащие открывали ответный огонь.

"По состоянию на 7:00 утра 2 апреля обстрелов не зафиксировано", – говорится в сводке.

Теги: #оос #сводка
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