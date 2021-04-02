События

07:38 02.04.2021

Один человек погиб, еще один госпитализирован в результате пожара в Харькове

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Один человек погиб, еще один госпитализирован в результате пожара в Харькове

Один человек погиб, еще один госпитализирован в результате пожара в ангаре, в котором изготовляли подсолнечное масло, в Харькове, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В результате пожара погиб 1 и пострадал 1 человек, который в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу", – сказано в сообщении на сайте ведомства утром в пятницу.

По информации ГСЧС, пожар в г.Харьков по ул. Новомосковская на территории ООО "Новобаварский бетон" в одноэтажном здании ангарного типа возник 2 апреля в 4.18. В 5.39 спасателями пожар локализован на площади 600 м кв.

К тушению привлечены 55 человек и 12 единиц техники ГСЧС.

Теги: #жертва #пожар #харьков
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