Один человек погиб, еще один госпитализирован в результате пожара в Харькове

Один человек погиб, еще один госпитализирован в результате пожара в ангаре, в котором изготовляли подсолнечное масло, в Харькове, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В результате пожара погиб 1 и пострадал 1 человек, который в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу", – сказано в сообщении на сайте ведомства утром в пятницу.

По информации ГСЧС, пожар в г.Харьков по ул. Новомосковская на территории ООО "Новобаварский бетон" в одноэтажном здании ангарного типа возник 2 апреля в 4.18. В 5.39 спасателями пожар локализован на площади 600 м кв.

К тушению привлечены 55 человек и 12 единиц техники ГСЧС.