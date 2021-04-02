Один человек погиб, еще один госпитализирован в результате пожара в Харькове
Один человек погиб, еще один госпитализирован в результате пожара в ангаре, в котором изготовляли подсолнечное масло, в Харькове, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"В результате пожара погиб 1 и пострадал 1 человек, который в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу", – сказано в сообщении на сайте ведомства утром в пятницу.
По информации ГСЧС, пожар в г.Харьков по ул. Новомосковская на территории ООО "Новобаварский бетон" в одноэтажном здании ангарного типа возник 2 апреля в 4.18. В 5.39 спасателями пожар локализован на площади 600 м кв.
К тушению привлечены 55 человек и 12 единиц техники ГСЧС.