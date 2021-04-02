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07:18 02.04.2021

Британский регулятор отметил 30 случаев тромбозов после применения вакцины от COVID-19 AstraZeneca

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Британский регулятор отметил 30 случаев тромбозов после применения вакцины от COVID-19 AstraZeneca

Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании сообщило, что выявило 30 случаев тромбозов у пациентов после прививок вакциной от коронавируса AstraZeneca.

Ранее британский медицинский регулятор сообщал о выявленных пяти случаях тромбозов в головном мозге после 11 млн прививок.

В четверг он добавил 22 сообщения о тромбозе церебральных венозных синусов головного мозга и восемь сообщений о других событиях, связанных с тромбозами после прививок. Всего в стране введено 18,1 млн доз препарата AstraZeneca.

В то же время, как заявило агентство, оно не получало подобных сообщений после использования вакцины, произведенной BioNTech SE и Pfizer Inc.

Некоторые страны временно приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о побочных эффектах, однако часть из них возобновила ее применение на фоне роста числа инфицированных и недостатка вакцин.

Теги: #тромбоз #великобритания #вакцина #случаи
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