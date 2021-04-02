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05:52 02.04.2021

В Брюсселе полиция применила водометы и слезоточивый газ против митингующих за отмену антикоронавирусных ограничений

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В Брюсселе полиция применила водометы и слезоточивый газ против митингующих за отмену антикоронавирусных ограничений

Бельгийская полиция применила водометы и слезоточивый газ в парке Камбрский лес в Брюсселе, где молодежь, выступающая против коронавирусных ограничений, устроила несанкционированную акцию.

К вечеру четверга, сообщают бельгийские СМИ, около 5 тыс. участников музыкального праздника "Бум" демонстративно нарушали антикоронавирусные ограничения, бросали в полицейских камни и бутылки, разгромили патрульный автомобиль.

В результате столкновений три полицейских получили ранения, один из стражей порядка госпитализирован. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.

По данным местных СМИ, некоторые участники беспорядков были арестованы.

Газета "Либр Бельжик" приводит слова бургомистра Брюсселя Филиппа Клоза: "Я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы они были наказаны".

Теги: #брюссель #бельгия #полиция #протесты
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