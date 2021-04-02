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04:41 02.04.2021

Правоохранители установили заказчиков и организатора поджога автомобиля полицейского на Херсонщине

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Правоохранители установили заказчиков и организатора поджога автомобиля полицейского на Херсонщине

Правоохранители Херсонской области задержали поджигателей автомобиля полицейского и установили заказчика преступления, который находится за границей, сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

"Инициаторами этого преступления есть двое известных в Херсонской области братьев, которые находятся в международном розыске за организацию двух заказных убийств в 2018 году. А координировал действия непосредственных исполнителей человек, который находится за границей", – сказано в сообщении на сайте Нацполиции в четверг.

По информации правоохранителей, они получили информацию о том, что неизвестные лица с целью "личной мести и запугивания работника полиции готовятся к повреждению его личного имущества, в частности - поджога автомобиля". Во время проведения негласных розыскных действий оперативно установили лиц, которые должны были это сделать, а затем спланировали спецоперацию для их задержания.

"Привлекая спецподразделение КОРД, при контроле за совершением преступления мы сразу после совершения преступления задержали трех человек за поджог автомобиля одного из руководителей территориального подразделения в Херсонской области", - рассказал начальник Департамента уголовного розыска Вадим Дзюбинский.

Задержанными оказались трое ранее судимых херсонцев. Одному из злоумышленников 33 года, двум другим - по 31. Мужчин задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили им о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15 ч.2 ст.347 (умышленное повреждение имущества, принадлежащего работнику правоохранительного органа или их близким родственникам, в связи с выполнением служебных обязанностей работником правоохранительного органа, совершенное путем поджога) УК Украины.

Дзюбинский также сообщил, что оперативники Нацполиции установили заказчиков и организатора поджога автомобиля полицейского.

Теги: #херсонская #полиция
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