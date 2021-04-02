Депутаты "Слуги народа" заявили о фальсификации на одном из избирательных участков на Прикарпатье

Депутаты от партии "Слуга народа" в ночь на пятницу заявили о выявлении признаков фальсификации во время подсчета голосов на одном из избирательных участков Прикарпатья, сообщили в пресс-службе политсилы.

"На заседании ОИК 87-го округа 2 апреля во время повторного пересчета голосов по избирательному участку 261030 были выявлены признаки фальсификации. При пересчете за кандидата Шевченко Александра было обнаружено на 100 бюллетеней меньше, чем в протоколе УИК", – сказано в сообщении на странице политсилы в Фейсбук в ночь на пятницу.

Отмечается, что члены комиссии "пытались манипулировать и выдать результат за такой, который отображен в протоколе участковой комиссии".

"Депутаты от СН подали заявление в правоохранительные органы", – сказано в сообщении.

В политсиле добавили, что факты зафиксированы на стрим ОО "ОПОРА".

"Окружная избирательная комиссия на основе этой и другой информации признала голосования на участке недействительным", – констатировали в "Слуге народа".

Как сообщалось, 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду.

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, после подсчета 89,74% электронным протоколов, на округе № 87 лидирует Василий Вирастюк (партия Слуга народа") – 31.51% голосов, на втором месте Александр Шевченко (партия "За майбутне") – 29,59%", свободовец" Руслан Кошулинский - 28.73%.