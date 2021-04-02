В Днепре задержали участника НВФ "ЛНР"

Правоохранители раскрыли и задержали участника незаконного вооруженного формирования "ЛНР", который скрывался в Днепре, сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

"В г.Днепр задержан и сообщено о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования оккупационной администрации РФ в создании террористической группы (ч.1 ст.258-3 УК Украины)", – сообщает пресс-служба на сайте Офиса в четверг.

По информации следствия, подозреваемый с мая по июнь 2014 года находился в составе незаконного вооруженного формирования "Всевеликое Войско Донское" оккупационной администрации РФ совместно с другими лицами с оружием в руках организовывал и нес службу на блокпостах, которые были расположены на автомобильной дороге между населенными пунктами Славяносербск и Трехизбенка Луганской области по обе стороны автомобильного моста через реку Северский Донец.

Отмечается, что в обязанности участника НВФ России входил контроль за деятельностью дежурных смен на блокпостах, организация и обеспечение проверки документов лиц, их задержание, осмотр и обыск транспортных средств. Кроме того, ему были предоставлены полномочия по предоставлению разрешения водителям по дальнейшему движению после проведения проверки, а также распределение функций между участниками, вовлеченными к несению службы на блокпостах.

После выезда из временно оккупированной территории Луганщины задержанный трудоустроился руководителем одного из вагоноремонтных предприятий на территории Украины.

Досудебное расследование продолжается.