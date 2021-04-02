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01:17 02.04.2021

Призыв украинцев в Крыму Россией является военным преступлением - МИД

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Призыв украинцев в Крыму Россией является военным преступлением - МИД

Призыв в армию России проживающих во временно оккупированном Крыму граждан Украины является военным преступлением и должно быть осуждено, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест против совершения Российской Федерацией военного преступления - призыва граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь на службу в Вооруженных силах РФ", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг вечером.

В министерстве отметили, что начиная с 2015 года, временная российская оккупационная администрация уже провела на полуострове 12 призывных кампаний, незаконно призвав около 28 тыс. человек, а 1 апреля 2021 начала очередную призывную кампанию.

"Призываем международное сообщество дать надлежащую оценку таким действиям РФ на временно оккупированной территории, продолжить и усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью возвращения РФ к соблюдению норм и принципов международного права", – проинформировали в МИД.

Украинские дипломаты подчеркнули, что несогласных с принудительным призывом крымчан оккупационная администрация подвергает уголовному преследованию, что также является нарушением Четвертой Женевской конвенции.

Кроме того, вопреки нормам международного гуманитарного права, осуществляется пропаганда службы в армии государства-агрессора, в том числе и среди детей.

В министерстве отмечают, что Украина продолжает документировать нарушения Россией норм международного права и принимает меры для привлечения агрессора к международно-правовой ответственности.

Теги: #крым #россия #призыв
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