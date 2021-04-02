Молдова и Приднестровье получат 180 тыс. доз вакцины "Спутник V"

Молдова и непризнанная Приднестровская Молдавская республика получат партию российской вакцины "Спутник V", сообщили председатель Партии социалистов Молдовы, экс-президент Игорь Додон и лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

По их словам, договоренность об этом была достигнута в ходе состоявшихся в четверг встреч с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Как написал Додон в четверг вечером на своей странице в Facebook, руководство РФ приняло решение предоставить Кишиневу партию вакцины "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи. Часть этой партии предназначена для Приднестровского региона.

"Ожидается, что первые партии препарата поступят в Кишинёв в ближайшие дни", - сообщил Додон.

По словам Додона, Россия предоставит Молдове 180 тыс. доз вакцины Sputnik-V, включая 60 тыс. доз для Приднестровского региона.

Додон сообщил также, что проинформировал российских партнёров о готовности молдовской стороны закупить в срочном порядке еще партию вакцины "Спутник V" в рамках процедуры госзакупок, начатой правительством Молдовы.

В свою очередь Красносельский написал в четверг вечером в своем телеграмм-канале, что на встрече с Козаком "достигнута принципиальная договоренность" о поставке в Приднестровье 62 тыс. доз вакцины "Спутник V". По его словам, первая партия в 42 тыс. доз прибудет в Приднестровье в апреле, еще 20 тыс. - в мае.

Красносельский отметил, что это будут безвозмездные поставки, но Приднестровье готово приобретать российскую вакцину, "дальнейшие поставки будут оговариваться в рабочем порядке".

В конце марта президент Молдовы Майя Санду сообщила, что она обратилась с официальным письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой об оказании помощи в предоставлении Молдове вакцины от коронавируса и в обеспечении доступа к приобретению партии вакцины "Спутник V".

Процесс вакцинации в Молдове начался 2 марта. До сих пор было провакцинировано чуть более 42 тысяч врачей и других медицинских работников. Вакцинация проводится вакциной AstraZeneca южнокорейского производства. Молдова получила более 70 тыс. доз вакцины в качестве гуманитарной помощи от Румынии, а 14 400 - через платформу COVAX. Также, в Молдову поступило 24 570 доз вакцины Pfizer-BioNTech через платформу COVAX.

В Приднестровье процесс вакцинации медицинских работников начался на этой неделе. Регион получил через Молдову 2410 доз вакцины AstraZeneca из гуманитарной помощи Румынии и 900 доз вакцины Pfizer через платформу COVAX.