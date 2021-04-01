В Турции выявили более 40 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В Турции за последние сутки выявили более 40,8 тыс. случаев COVID-19, это самый высокий суточный показатель с начала пандемии коронавируса, передают западные СМИ.

Кроме того, за сутки скончались 176 человек, у которых ранее выявили COVID-19. Всего за время пандемии в Турции выявили более 3,3 млн случаев заражения, скончались среди них 31,7 тыс. человек.

Количество заражений, фиксируемых в стране ежедневно, вновь начало расти после того, как правительство страны ослабило ограничительные меры в начале марта. Однако в связи с ухудшением обстановки президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что меры вновь будут ужесточены. В частности, власти вернут полный локдаун по выходным с начала Рамадана, священного для мусульман месяца. В этом году его начало приходится на 13 апреля.