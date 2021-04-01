События

21:35 01.04.2021

Арахамия предположил, что результат довыборов по ОИК №48 будет оглашен в ночь на пятницу

1 мин читать
Арахамия предположил, что результат довыборов по ОИК №48 будет оглашен в ночь на пятницу

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия надеется, что результат довыборов в парламент по ОИК №48 будут оглашены в ночь на пятницу.

"Сейчас ОИК работает в штатном режиме. Будем надеяться, что ночью там где-то около 3 часов по предварительным расчетам будет оглашен результат", - сказал Арахамия в эфире программы "Народ проти" на телеканале "Украина 24" в четверг вечером.

Он отметил, что попал на телеэфир сразу после возвращения с Ивано-Франковской области.

 

Теги: #арахамия #предположение #довыборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:19 01.04.2021
Доход семьи Арахамии в 2020 году превысил 1,5 млн грн

Доход семьи Арахамии в 2020 году превысил 1,5 млн грн

14:15 31.03.2021
Украина благодарит Конгресс США за поддержку в военной сфере – Арахамия

Украина благодарит Конгресс США за поддержку в военной сфере – Арахамия

18:25 29.03.2021
Во время довыборов в Раду наблюдатели выявили проблемы в материально-техническом обеспечении избирательных комиссий и помещений для голосования – ОПОРА

Во время довыборов в Раду наблюдатели выявили проблемы в материально-техническом обеспечении избирательных комиссий и помещений для голосования – ОПОРА

18:03 29.03.2021
На довыборах в Раду зафиксированы отдельные случаи административного воздействия и нарушения стандартов агитации – ОПОРА

На довыборах в Раду зафиксированы отдельные случаи административного воздействия и нарушения стандартов агитации – ОПОРА

17:50 29.03.2021
На довыборах в Раду на Прикарпатье победил админресурс, заявляют в "Евросолидарности"

На довыборах в Раду на Прикарпатье победил админресурс, заявляют в "Евросолидарности"

13:35 29.03.2021
Аксенов победил на довыборах в Раду на округе в Донецкой области – электронная обработка 100% протоколов

Аксенов победил на довыборах в Раду на округе в Донецкой области – электронная обработка 100% протоколов

00:06 29.03.2021
На довыборах в парламент зафиксировали 39 сообщений о нарушениях

На довыборах в парламент зафиксировали 39 сообщений о нарушениях

22:10 28.03.2021
Об итогах выборов в Верховную Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области говорить рано

Об итогах выборов в Верховную Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области говорить рано

21:39 28.03.2021
Явка на довыборах в Донецкой и Ивано-Франковской областях к 20:00 составила 20,99% и 35,05% соответственно

Явка на довыборах в Донецкой и Ивано-Франковской областях к 20:00 составила 20,99% и 35,05% соответственно

20:22 28.03.2021
На довыборах в Ивано-Франковской области Шевченко незначительно опережает Кошулинского и Вирастюка

На довыборах в Ивано-Франковской области Шевченко незначительно опережает Кошулинского и Вирастюка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский назначил новых членов НКЦБФР

Южноафриканский штамм коронавируса обнаружен в 2-х областях Украины, британский – во всех

Украинский военный получил ранение на Донбассе во время обстрела – штаб ООС

В АРМА проходят обыски по делу о завладении переданных им в управление средств

Украина продолжит договариваться о перемирии на Донбассе - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Министр обороны США Остин: Вашингтон поддержит Киев в случае "эскалации российской агрессии"

Госдеп США разделяет обеспокоенность Пентагона эскалацией напряженности на Донбассе

Суд отправил участника акции протеста под ОП Филимонова под домашний арест

Парламент Франции утвердил новые ограничения из-за COVID-19, оппозиция бойкотировала голосование

Зеленский назначил новых членов НКЦБФР

Во Львовской области на дежурство заступила санбригада авиасистемы МВД

В Киеве спецпропуски на проезд будут выдавать исключительно для сотрудников предприятий критической инфраструктуры – власти

Южноафриканский штамм коронавируса обнаружен в 2-х областях Украины, британский – во всех

Главы МИД Украины и Канады провели телефонную беседу

Украина и Израиль могут начать совместное производство оборонной продукции – Посольство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА