Арахамия предположил, что результат довыборов по ОИК №48 будет оглашен в ночь на пятницу

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия надеется, что результат довыборов в парламент по ОИК №48 будут оглашены в ночь на пятницу.

"Сейчас ОИК работает в штатном режиме. Будем надеяться, что ночью там где-то около 3 часов по предварительным расчетам будет оглашен результат", - сказал Арахамия в эфире программы "Народ проти" на телеканале "Украина 24" в четверг вечером.

Он отметил, что попал на телеэфир сразу после возвращения с Ивано-Франковской области.