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20:32 01.04.2021

Суд отправил участника акции протеста под ОП Филимонова под домашний арест

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Суд отправил участника акции протеста под ОП Филимонова под домашний арест

Печерский районный суд г. Киев отправил Сергея Филимонова, участника акции протеста, которая состоялась под Офисом президента 20 марта, под круглосуточный домашний арест.

"Судья Константинова отправила Сергея Филимонова под круглосуточный домашний арест. Судья не выслушала свидетелей стороны защиты, не дала возможности показать видео, где видно, как Сергей просит протестующих не атаковать полицейских", - сообщается в телеграм-канале "Самозахист".

Отмечается, что сторона защиты обжалует решение суда в апелляции.

Филимонову инкриминируется ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для причинения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 20 марта под стенами ОП проходила акция с требованием освободить осужденного активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей. В Офисе президента также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже там уточнили, что, из-за насильственных действий некоторых участников акции протеста, в здании произошло несколько пожаров, пострадали окна, двери, внутренняя отделка тамбура одного из подъездов, а фасад здания был обрисован краской.

При этом, по предварительным экспертным данным, повреждения здания ОП оцениваются примерно в 2 млн грн.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко пояснил, что полицейские не вмешивались в агрессивные действия протестующих на Банковой 20 марта, чтобы не втягиваться в срежиссированные манипуляции и провокации.

Клименко рассказал, что по факту событий под Офисом президента расследуется уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса – хулиганство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, надругательство над государственными символами, изготовление, распространение и публичное использование символики нацистского режима.

"В настоящее время следователи полиции по согласованию с прокурорами уведомили о подозрении семерых человек… Трое фигурантов являются участниками общественных объединений, которые часто организовывают и принимают участие в митингах", - рассказал Клименко.

По словам главы Нацполиции, в отношении еще четырех человек, среди которых есть и несовершеннолетний, составлены административные протоколы.

Задержанным участникам акции Владиславу Сорду, Роману Ратушному и Евгению Строканю избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

 

Теги: #арест #протесты
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