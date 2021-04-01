События

20:23 01.04.2021

Парламент Франции утвердил новые ограничения из-за COVID-19, оппозиция бойкотировала голосование

2 мин читать
Парламент Франции утвердил новые ограничения из-за COVID-19, оппозиция бойкотировала голосование

Французские парламентарии утвердили изложенные накануне президентом страны Эмманюэлем Макроном новые ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщает газета "Фигаро".

Национальное собрание поддержало эти ограничения 348-ю голосами "за", 9 было "против". Однако практически вся оппозиция в нижней палате парламента бойкотировала голосование, назвав его маскарадом.

В Сенате бойкот был более значительным: лишь 45 из 348 сенаторов приняли участие в голосовании. 39 из этих 45 человек проголосовали за предложенные главой государства меры.

В преддверии голосования лидер оппозиционной партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон объявил, что бойкотирует голосование. "Парламент унижен, но не сдается", - написал Меланшон в Твиттере, комментируя происходящее.

При этом ранее в четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил о третьей волне пандемии в стране.

В среду Макрон объявил о решении ужесточить ограничения в связи с распространением COVID-19. "Правила, действующие в 19 департаментах, будут распространены на всю территорию страны с вечера субботы и на четыре недели", - сказал французский лидер.

Введенные ранее в ряде регионов меры предполагают ограничение контактов с родственниками, а также переход на дистанционный режим работы. При этом разрешено выходить на улицу в пределах 10 км от дома для прогулок на свежем воздухе и покупок. Путешествия из одного региона в другой без уважительных причин запрещаются.

С 5 апреля как минимум на три недели закрываются школы. Студентам разрешено при желании посещать занятия очно раз в неделю.

Макрон призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Теги: #коронавирус #франция #меры #парламент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:56 01.04.2021
Южноафриканский штамм коронавируса обнаружен в 2-х областях Украины, британский – во всех

Южноафриканский штамм коронавируса обнаружен в 2-х областях Украины, британский – во всех

17:03 01.04.2021
"Евросолидарность" требует провести внеочередные заседания Рады и СНБО из-за ситуации с коронавирусом

"Евросолидарность" требует провести внеочередные заседания Рады и СНБО из-за ситуации с коронавирусом

10:25 01.04.2021
В Киеве за сутки подтвердили 1150 случаев заболевания COVID-19, умерли 44 человека

В Киеве за сутки подтвердили 1150 случаев заболевания COVID-19, умерли 44 человека

08:24 01.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 17 569 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 9 602 человек

В Украине за сутки зафиксировано 17 569 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 9 602 человек

07:01 01.04.2021
На Буковине выявлено 442 новых случая инфицирования коронавирусом

На Буковине выявлено 442 новых случая инфицирования коронавирусом

22:03 31.03.2021
Макрон объявил об ужесточении ограничений из-за COVID-19, в частности, о закрытии школ

Макрон объявил об ужесточении ограничений из-за COVID-19, в частности, о закрытии школ

12:41 31.03.2021
Киев разворачивает дополнительные койки для больных коронавирусом – Кличко

Киев разворачивает дополнительные койки для больных коронавирусом – Кличко

12:36 31.03.2021
В Киеве за сутки выявлены 1100 новых случаев Covid-19, заполненность коек 80%

В Киеве за сутки выявлены 1100 новых случаев Covid-19, заполненность коек 80%

08:32 31.03.2021
В Украине за сутки зафиксировано 11 226  новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6 405 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 11 226  новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6 405 человек – Степанов

05:03 31.03.2021
Китай приветствует результаты работы инспекторов ВОЗ, изучавших в Ухане источники происхождения коронавируса - МИД КНР

Китай приветствует результаты работы инспекторов ВОЗ, изучавших в Ухане источники происхождения коронавируса - МИД КНР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский назначил новых членов НКЦБФР

Южноафриканский штамм коронавируса обнаружен в 2-х областях Украины, британский – во всех

Украинский военный получил ранение на Донбассе во время обстрела – штаб ООС

В АРМА проходят обыски по делу о завладении переданных им в управление средств

Украина продолжит договариваться о перемирии на Донбассе - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд отправил участника акции протеста под ОП Филимонова под домашний арест

Зеленский назначил новых членов НКЦБФР

Во Львовской области на дежурство заступила санбригада авиасистемы МВД

В Киеве спецпропуски на проезд будут выдавать исключительно для сотрудников предприятий критической инфраструктуры – власти

Главы МИД Украины и Канады провели телефонную беседу

Украина и Израиль могут начать совместное производство оборонной продукции – Посольство

Посольство США по итогам встречи военных атташе с руководством Минобороны Украины: Мы внимательно наблюдаем за ситуацией

Украинский военный получил ранение на Донбассе во время обстрела – штаб ООС

АМКУ оштрафовал "Львовгаз" на 75,6 млн грн за злоупотребление монопольным положением

В ЕС назвали нарушением прав человека призыв в армию РФ граждан в Крыму

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА