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20:06 01.04.2021

Зеленский назначил новых членов НКЦБФР

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Зеленский назначил новых членов НКЦБФР

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должности четверых новых членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Указ №135/2021 был обнародован на сайте главы государства.

Согласно тексту документа, на должности в комиссии назначаются экс-глава Расчетного центра Юрий Шаповал, директор департамента надзора за профучастниками фондового рынка Ираклий Барамия, экс-глава Агентства развития инфраструктуры фондового рынка и член набсовета биржи ПФТС Юрий Бойко и начальник отдела ценных бумаг ТАСкомбанка Ярослав Шляхов.

НКЦБФР формируется в составе ее главы и шести членов, которые назначаются на срок шесть лет. Три члена предыдущего состава – Дмитрий Тарабакин, Александр Панченко и Игорь Назарчук – были назначены указами президента от 30 января 2015 года, срок их полномочий истек. Членом комиссии остается Максим Либанов, полномочия которого истекают 28 февраля 2024 года.

Как сообщалось, главой НКЦБФР вместо Тимура Хромаева, у которого истек 6-летний срок полномочий, был назначен Руслан Магомедов.

Теги: #нкцбфр #указ
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