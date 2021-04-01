Во Львовской области на дежурство заступила санбригада авиасистемы МВД

Бригада Авиационной системы Министерства внутренних дел Украины заступила на постоянное дежурство во Львовской области в четверг, сообщается на сайте ведомства.

"Как и обещали с Министерством здравоохранения, сегодня во Львовской области в рамках Единого аэромедицинской пространства стал на дежурство вертолет ЕС-145 с медицинским модулем, который экстренно будет помогать населению шести западных областей. В состав входит экипаж и медицинская бригада. Дальше – Киевская область и вся Украина", - сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По словам министра, вертолетами и самолетами Системы авиационной безопасности МВД будут управлять пилоты, которые уже прошли или сейчас проходят соответствующую подготовку. Одна из основных задач такой системы - медицинская помощь, доставка больного или команды врачей, органа для трансплантации.

В ведомстве отметили, что это стало возможным благодаря реализации совместного украино-французского авиационного контракта с компанией "Airbus Helicopters"

Планируется, что система авиации МВД будет заниматься не только вопросами медицины, но и привлекаться и во время спасательных операций и тушения пожаров. На дежурство станет 57 вертолетов Airbus-Н145, большие Super Puma и маневровые Н125, а также отечественные Ми-8 и Ми-2. Кроме того, будут привлечены самолеты Антонов и Diamond.