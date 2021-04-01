Южноафриканский штамм коронавируса обнаружен в 2-х областях Украины, британский – во всех

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщает о распространении британского штамма коронавируса во всех областях Украины и появлении южноафриканского штамма в двух областях.

"Для нас сейчас главное – соблюдение правил эпидбезопасности, потому что британский штамм, который есть сейчас в Украине, он сейчас распространен по всей территории Украины… во всех областях он зафиксирован. Более того, у нас в двух областях зафиксирован и южноафриканский штамм", - сказал Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

По словам руководителя ведомства, эти два штамма более агрессивны, чем прежние, и "меняют нынешнюю картину".