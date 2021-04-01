Украина и Израиль могут начать совместное производство оборонной продукции – Посольство

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук ведёт переговоры о возможности создания совместного производства оборонной продукции в Украине. Об этом сообщает Посольство на своей странице в соцсети Facebook.

«Посол ознакомился с процессом производства оборонной продукции на израильском высокотехнологичном предприятии EMTAN. Был продемонстрирован полный цикл производства - начиная с момента получения сырья до конечного контроля качества и выпуска различных типов готовой продукции», - говорится в сообщении.

Посольство подчёркивает, что во время посещения предприятия были обсуждены вопросы возможного сотрудничества с украинскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса «по направлению создания соответствующего совместного производства в Украине».