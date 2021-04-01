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19:29 01.04.2021

Посольство США по итогам встречи военных атташе с руководством Минобороны Украины: Мы внимательно наблюдаем за ситуацией

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Посольство США по итогам встречи военных атташе с руководством Минобороны Украины: Мы внимательно наблюдаем за ситуацией

Атташе по вопросам обороны США, Канады, Великобритании провели встречу с министром обороны Украины Андреем Тараном и его заместителями Анатолием Петренко и Александром Полищуком, сообщается на странице Посольства США Украины в Twitter.

"Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности, и внимательно наблюдаем за ситуацией", - говорится в сообщении посольства по итогам прошедшей встречи.

Во встрече принимали участие также командующий Объединенных сил Сергей Наев и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

 

Теги: #атташе #сша #минобороны
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