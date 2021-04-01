Украинский военный получил ранение на Донбассе во время обстрела – штаб ООС

Военнослужащий Объединенных сил получил ранение вследствие обстрела со стороны российских наемников на Донбассе в четверг, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня… Вследствие враждебных действий один военнослужащий из состава операции Объединенных сил получил ранение. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненого – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Всего, согласно сводке, с начала суток по состоянию на 17.00 1 апреля, было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Российские наемники обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных и стрелкового оружия. Обо всех фактах нарушений со стороны российских наемников Украинская сторона Совместной координации и контроля сторон уведомила представителей Миссии ОБСЕ.

За тот же период пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали почти 3 гектара территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 106 взрывоопасных предметов.