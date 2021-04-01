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19:07 01.04.2021

АМКУ оштрафовал "Львовгаз" на 75,6 млн грн за злоупотребление монопольным положением

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АМКУ оштрафовал "Львовгаз" на 75,6 млн грн за злоупотребление монопольным положением

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПАО "Львовгаз" на 75,634 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке услуг по распределению природного газа, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

Другие обстоятельства дела не раскрываются.

В то же время, АМКУ в декабре 2020 года оштрафовал 18 операторов газораспределительных сетей (облгазов), входящих в группу РГК Дмитрия Фирташа, на сумму свыше 380 млн грн за нарушение закона об экономической конкуренции при закупке бытовых счетчиков газа.

Тогда комитет отмечал, что решение по "Львовгазу", который также является фигурантом этого дела, будет принято отдельно.

"Львовгаз", по оперативным данным, увеличил в 2020 году чистый убыток на 30,7% по сравнению с 2019 годом – до 999,148 млн грн.

АМКУ обеспечивает государственный контроль по защите экономической конкуренции в предпринимательской деятельности, осуществляет контроль над концентрацией и согласованными действиями субъектов хозяйствования.

 

Теги: #львовгаз #штраф #амку
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