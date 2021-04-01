В ЕС назвали нарушением прав человека призыв в армию РФ граждан в Крыму

В Европейском союзе назвали нарушением международного права объявленный в Крыму Россией призыв в Вооруженные силы РФ и призвали обеспечить защиту права человека на полуострове.

Соответствующее заявление представителя ЕС распространено в четверг в Брюсселе.

В ЕС отметили, что сегодня Российская Федерация начала очередную военную кампанию в незаконно аннексированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе для призыва жителей полуострова в Вооруженные силы Российской Федерации.

"Это еще одно нарушение международного гуманитарного права. Российская Федерация связана международным правом и обязана обеспечивать защиту прав человека на полуострове", - заявили в ЕС.

При этом в заявлении также напомнили о политике непризнания незаконной аннексии Крыма. "ЕС не признает и не признает незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя. Европейский Союз призывает Россию прекратить все нарушения международного права на Крымском полуострове. Европейский союз непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметили в ЕС.