Болгария смягчает ограничения из-за коронавируса перед выборами

Власти Болгарии за несколько дней до парламентских выборов приняли решение смягчить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, пишут европейские СМИ.

В частности, разрешено открыться террасам кафе и ресторанов. Спортзалы, бассейны, кинотеатры, театры, цирки и музеи вновь могут начать принимать посетителей, но с ограничениями - не более 30% от максимально возможного числа людей.

С понедельника возобновят работу детские сады. Школьники смогут вернуться к очным занятиям через неделю.

Министр здравоохранения Костадин Ангелов заявил, что в настоящее время Болгария находится "на пике третьей волны, но ситуация изменится в ближайшие недели".

Реагируя на критику относительно пиковых показателей заболеваемости коронавирусом в стране и решение снять часть ограничений, Ангелов указал на необходимость "находить баланс между здоровьем психологическим и здоровьем физическим".

4 апреля в Болгарии состоятся парламентские выборы. За среду в Болгарии выявили 4 207 случаев заражения коронавирусной инфекцией.