Министр экологии в прошлом году оказал финпомощь предприятию жены "Каменка-Солар" на 3,2 млн грн

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в прошлом году оказал финансовую помощь в размере 3,2 млн грн ООО "Каменка-Солар" (СЭС в Одесской области), половиной корпоративных прав которого владеет его жена Светлана Юрченко, свидетельствует декларация министра за 2020 год.

Помимо этого, Юрченко полностью владеет ООО "Трескон", ООО "Интони", ООО "Инкони", 37% ООО "Корнел Украина", которые, согласно декларации за 2019 год, были переданы ей Абрамовским. Также в собственности его жены находится половина корпоративных прав ООО "Республиканский центр строительных экспертиз" и 94 915 акций ЧАО "Киевгидромонтаж".

Сам министр владеет 25% в капитале ООО "Украинский морской альянс", которые, согласны декларации, никому не переданы.

В документе значится, что прошлом году заработная плата Абрамовского в Министерстве энергетики составила 291,76 тыс. грн, в Минэкологии – 296,2 тыс. грн, также он получил доход в виде процентов от вклада в Ощадбанке в размере 141 тыс. грн. Доход жены – 4,7 тыс. грн процентов в TD BANK с главным офисом, согласно открытым данным, в поселке Черри Хилл (штат Нью-Джерси США) и работающем, в частности, в 15 штатах и Вашингтоне.

Министр также имеет, в частности, почти EUR800 тыс., $208 тыс. и 33 тыс. грн вкладов в банках, преимущественно в Ощадбанке. Среди вкладов его жены – $225 тыс. в TD BANK, $275 тыс. и почти EUR36 тыс. наличными в Сбербанке.

Вместе с тем Абрамовский задекларировал 4 млн грн заемных средств, а лицом, в пользу которого возникло обязательство, значится Валерия Хребтов.

Что касается недвижимости, то министр по-прежнему владеет третью земельного участка в Житомирской области площадью 2,5 тыс. куб. м, квартирами в Киеве в 71,8 кв. м и в 321 кв. м, правом пользования последней располагают его жена и сын. Абрамовский и Юрченко также являются собственниками машиномест – площадью чуть больше 21 кв. м. Кроме того он, как и в прошлом году, владеет автомобилем Mersedes Benz S500 2010 года выпуска, а жена Range Rover 2013 года выпуска.

Ранее задекларированный за ней BMW X5 2008 года выпуска в нынешней декларации уже не значится.

Также не указана и другая ранее декларируемая за ним и женой собственность – часы Ulysse Nardin и Bregeut, ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней (Piaget, Damiani и Tiffani).

Абрамовский в очередной раз задекларировал патент на изобретение, полученный в 2010 году, которое не указывает.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов 19 июня 2020 года.

Абрамовский родился в 1973 году. Окончил Киевский национальный университет внутренних дел в 2006 году. Работал в различных компаниях, в 2013-2014 годах - помощник-консультант народного депутата; в 2015-2019гг. - заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. С октября-2019 - заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины.