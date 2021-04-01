Чиновники Госгеокадастра незаконно вывели из госсобственности 700 тыс. га с/х земель из-за пробелов в кадастре и системе "Докпроф"

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм отчуждения сельскохозяйственных земель государственной собственности, организованный должностными лицами региональных подразделений Госгеокадастра под прикрытием центрального руководства, сообщается на сайте спецслужбы в четверг.

"Чиновники незаконно вывели через электронные реестры более 700 тыс гектаров государственных земель. В частности, более 2,5 тысячи земельных участков оформлялись в нарушение действующего законодательства по два и более раз по одному целевому назначению на одного человека, что является грубым нарушением закона… Незаконная схема действовала в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра", - говорится в сообщении.

Коррупционный механизм функционировал из-за пробелов в работе Национальной кадастровой системы и системы электронного документооборота "Докпроф", которую используют во многих органах власти, подчеркивают в СБУ.

В настоящее время спецслужба предпринимает все меры для устранения выявленных проблем и направила официальное письмо в Госгеокадастр с требованием устранить недостатки, выявленные СБУ в работе информационных систем ведомства.

В ходе проведения масштабных обысков в региональных подразделениях Госгеокадастра и по месту жительства фигурантов уголовного производства правоохранители обнаружили документацию, электронные носители информации, компьютерную технику и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность. Ведется досудебное расследование по ст.362 (несанкционированные действия с информацией) и ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).