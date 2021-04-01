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17:39 01.04.2021

Китай подарил Грузии 100 тысяч доз вакцины "Синовак" - Минздрав

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Китай подарил Грузии 100 тысяч доз вакцины "Синовак" - Минздрав

Китайские вакцины "Синофарм" и "Синовак" по 100 тысяч доз каждая 3 апреля поступят в Грузию, сообщил в четверг директор Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

"Сто тысяч доз вакцины "Синофарм" мы закупили, а еще сто тысяч доз вакцины "Синовак" китайское правительство безвозмездно передало Грузии", - сказал Гамкрелидзе.

По его словам, китайская вакцина "Синофарм" была закуплена Минздравом Грузии за 18-20 долларов за флакон, вакцина AstraZeneca за 4-5 долларов, а Pfizer за 11-12 долларов.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Грузии в последние дни имеет тенденцию к росту. Уже выявлен 71 случай британского штамма коронавируса, поэтому победа над пандемией возможна только через вакцинацию", - сказал Гамкрелидзе.

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Грузии выявлены 499 случаев заражения COVID-19. Всего с февраля прошлого года выявлены 282 тыс. 260 случаев. Скончались за этот период 3 тыс. 785 человек.

Теги: #грузия #вакцина #китай
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