"Евросолидарность" требует провести внеочередные заседания Рады и СНБО из-за ситуации с коронавирусом

Фракция "Европейская солидарность" заявила о необходимости провести внеочередные заседания Верховной Рады и Совета национальной безопасности и обороны из-за ситуации с распространением коронавируса, заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко на брифинге.

"К сожалению, сегодня мы за это (проведение внеочередного заседания парламента – ИФ) собрали только 79 подписей. Здесь мы видим все подписи "Евросолидарности", "Голоса", добавили группы "За будущее" и "Доверие" в полном составе, начала добавлять голоса "Батькивщина"... Нет ни одного депутата от "Слуги народа", - цитирует Геращенко пресс-служба партии.

По словам депутата, в парламенте зарегистрировано постановление, которым предлагается заслушать, как правительство выполнило предыдущие решения. "Начиная с того, что нет никаких бесплатных лекарств для больных коронавирусом, каждый, кто сталкивается с этой бедой и идет на самоизоляцию, лечится дома, берет это на себя", - отметила Геращенко.

"Нет сегодня никаких доплат 300%. Врачи обращаются к нам массово и в Киеве, и во всех регионах Украины с просьбой помочь пройти эти бюрократические преграды для страхования, если они заболели или их семьи, если они потеряли кормильца", - отметила сопредседатель фракции.

"Верховная Рада Украины направила 12 млрд грн, чтобы помочь 1,5 миллионам ФЛП, но получили эти доплаты в 8 тыс грн только 500 тыс ФЛП. А куда делись остальные деньги? Они укатанны в асфальт?", - сказала Геращенко.

Она также в очередной раз напомнила о срыве кампании по вакцинации. В "Европейской солидарности" считают, что срыв вакцинации должен стать темой специального срочного заседания СНБО.