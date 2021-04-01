Лидер фракции "Голос" Железняк задекларировал автомобили Tesla и Jaguar в пользовании семьи

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк и его супруга пользуются автомашинами Tesla и Jaguar, не являясь их собственниками, сообщается в его декларации об имуществе и доходах за 2020 год, обнародованной на сайте Единого государственного реестра деклараций.

Согласно информации, Железняк имеет право на пользование легковым автомобилем Tesla Model S 2014 года выпуска, а его супруга - Jaguar I-PACE 2020 года выпуска.

Кроме того, жена Железняка владеет домом площадью 643,7 кв.м в Киеве и земельным участком в 1 тыс. кв.м. На нее также записан жилой дом (920,8 кв.м) и земельный участок площадью 1 тыс кв.м. в Белой Церкви (Киевская обл.).

Доход народного депутата за 2020 год составил 1 млн 81 тыс. 472 грн, из которых 460 тыс. 472 грн – заработная плата в Верховной Раде. Доход супруги - 1 млн 170 тыс. 408 грн, из них 720 тыс. получены от отчуждения движимого имущества.

Лидер фракции задекларировал более 22 тыс. грн и $46 на банковских счетах, а его жена – 198 грн.

В совместном пользовании у семьи Железняка - $121 тыс. 794, 2 млн 11 тыс. грн наличными.