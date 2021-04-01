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16:54 01.04.2021

Россия заканчивает подготовку к широкомасштабным провокациям на востоке Украины - разведка

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Россия заканчивает подготовку к широкомасштабным провокациям на востоке Украины - разведка

Российская Федерация заканчивает подготовку комплекса мероприятий, цель которых - провокация Украины на военный ответ на линии разграничения на Донбассе, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, Россия также готовится к расширению военного присутствия в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей за счет ввода регулярных подразделений вооруженных сил РФ, мотивируя это необходимостью защиты в самопровозглашенных республиках российских граждан - на самом деле граждан Украины, которым в последние годы принудительно выдавали паспорта РФ.

"Кроме того, не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины", - указывается в сообщении.

Также известно, что российские дипломатические представительства за рубежом и средства массовой информации получили задание быть готовыми к освещению и разъяснению мировому сообществу информации о якобы агрессивных действий ВС Украины и "миротворческих" мероприятиях РФ в ответ.

Теги: #разведка #россия #донбасс #провокация
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