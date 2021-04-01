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16:40 01.04.2021

Совместные учения и воздушные патрули с НАТО могут стать фактором сдерживания концентрации российских войск у границ Украины, считают в ОП

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Совместные учения и воздушные патрули с НАТО могут стать фактором сдерживания концентрации российских войск у границ Украины, считают в ОП

Заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Роман Машовец на встрече с главой представительства НАТО в Украине Александером Винниковым отмечает, что организация совместных учений Вооруженных сил Украины с военными НАТО может способствовать стабилизации ситуации безопасности в регионе, сообщается на сайте главы государства.

"Сейчас наблюдается скопление российских войск у границы Украины. Поэтому организация совместных учений вооруженных сил Украины с военными НАТО, возможность совместных с авиацией НАТО воздушных патрулей в воздушном пространстве Украины, будет способствовать стабилизации ситуации безопасности в регионе", - сказал Машовец.

Также заместитель руководителя Офиса президента Украины подчеркнул важность политической реакции от руководства НАТО на такие действия РФ.

Кроме того, Машовец проинформировал собеседника об ухудшении ситуации безопасности на Донбассе. Он сообщил, что с начала текущего года российские войска более 570 раз нарушили режим тишины, еженедельно поступают сообщения о потерях среди украинских военнослужащих.

"РФ не соблюдает международные договоренности и всячески демонстрирует нежелание вести диалог в формате Трехсторонней контактной группы и в "нормандском формате". Российская сторона пытается сорвать мирный процесс, а также режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, установленный 27 июля 2020 года", - подчеркнул Машовец.

Со своей стороны Винников выразил соболезнования в связи с теми потерями, которые понесла Украина в течение последних недель в борьбе с российской агрессией на Донбассе, и отметил, что вся информация о ситуации на востоке Украины будет передана в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Теги: #учения #украина #патрулирование #нато
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