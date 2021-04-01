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16:35 01.04.2021

"Нова Пошта" передала двум киевским больницам кислородное оборудование для лечения COVID-19

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"Нова Пошта" передала двум киевским больницам кислородное оборудование для лечения COVID-19

Группа компаний "Нова Пошта" в рамках благотворительной программы "Манифест", на которую было выделено дополнительно 10 млн грн, предоставила двум киевским больницам кислородное оборудование для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба "Новой Пошты" в четверг.

Отмечается, что оборудование, в частности, получили городские клинические больницы №4 и №7. В эти заведения компания передала аппарат искусственной вентиляции легких, 50 кислородных концентраторов и 38 кислородных подушек.

"Слово "сатурация" твердо вошло в наш ежедневный лексикон и держится уже второй год. Сейчас кислород на вес золота, а его нехватка может стоить жизни. Год назад мы и не представляли, что больные будут стоять в очереди за тем, чтобы иметь возможность дышать. Стоять в стороне невозможно. Поэтому мы в "Новой Поште" продолжаем свой НП Манифест помощи медицинским учреждениям, которые остро нуждаются в кислородном оборудовании, и благотворительным фондам для адресной помощи больным коронавирусом", - цитирует пресс-служба соучредителя компании Инну Поперешнюк.

В "Новой Поште" отмечают, что с начала пандемии группа компаний выделила на борьбу с коронавирусной инфекцией 48 млн грн. Часть из них пойдет на поддержку медицинских учреждений в небольших населенных пунктах.

Теги: #нова_пошта #оборудование #больницы
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