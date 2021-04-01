В АРМА проходят обыски

Обыски проводятся в настоящее время в помещениях Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), а также у руководства ведомства, сообщает народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

"В АРМА обыски. Такие же обыски продолжаются и дома у и.о. главы АРМА Виталия Сигидина, его заместителя по вопросам управления активами Владимира Павленко и начальника управления менеджмента активов Вахтанга Бочоришвили. Обыски проводят ГБР совместно с СБУ", - написала Янченко на странице в Facebook в четверг.

По словам парламентария, еще ряд эпизодов "коррупционных махинаций" АРМА расследуются Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

"Весь последний год я систематически привлекала внимание к злоупотреблениям АРМА и призвала к немедленной перезагрузке управления, а также обращалась с таким предложением к президенту Украины. Кроме того, чтобы изменить ситуацию, я зарегистрировала 2 законопроекта о наведении порядка в АРМА и реформе управления арестованными активами. Эти законопроекты подписали еще 70 народных депутатов. Надеюсь, что сегодняшние события станут четким сигналом, что изменения в АРМА нужны уже и сейчас, и достаточной мотивацией, чтобы подготовленные законопроекты были, наконец, вынесены на голосование в зал", - написала она.

Янченко выразила убеждение, что законодательные изменения смогут стать предохранителем "от беззакония и мутных историй АРМА" в будущем.