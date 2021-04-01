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16:19 01.04.2021

Украина ожидает от НАТО план действий по членству в альянсе - замглавы Офиса президента

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Украина ожидает от НАТО план действий по членству в альянсе - замглавы Офиса президента

Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец на встрече с главой представительства НАТО в Украине Александером Винниковым заявил, что в Украине рассчитывают в ближайшее время получить от НАТО план действий, выполнение которого позволит Украине получить статус полноправного члена в Североатлантическом альянсе (ПДЧ), сообщает пресс-служба президента.

"Мы очень надеемся, что в ближайшем будущем также получим план действий по членству в НАТО", - сказал Машовец.

Он поблагодарил НАТО за поддержку Украины на пути евроатлантической интеграции и приближения ее к стандартам Североатлантического альянса.

В свою очередь, глава представительства НАТО в Украине отметил, что "в недавней плодотворной беседе президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом собеседники согласились с необходимостью сфокусироваться на внедрении реформ, которые приблизят Украину в НАТО".

Он также отметил положительные сдвиги в сфере безопасности и обороны Украины, прежде всего принятия в 2020 году законов о разведке и оборонные закупки.

"Хотели бы отдельно отметить принятие в первом чтении закона о Службе безопасности Украины и с нетерпением ожидаем принятия закона во втором чтении, что будет историческим шагом на пути приближения к НАТО", - отметил Винников.

Теги: #опу #пдч #нато
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