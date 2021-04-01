МАУ в I кв.-2021 выполнила на 18% меньше регулярных рейсов, в 2,6 раза больше чартерных

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), по предварительным итогам, в первом квартале 2021 года выполнила на 18% меньше регулярных рейсов (1 424), чем за аналогичный период 2020 года, сообщила пресс-служба компании в четверг.

При этом отмечается, что количество выполненных чартерных рейсов за январь-март текущего года увеличилось в 2,6 раза к январю-марту прошлого года - до 1 116- с 419.

Общее количество перевезенных пассажиров составило 322 732, что на 33% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Среди них: 121 047 - пассажиры регулярных рейсов (меньше в 7,4 раза), 201 685 - чартерных (больше в 2,7 раза).

Доля транзита за три месяца составляет 34% (учитывая все регулярные рейсы) против 46% за аналогичный период 2020 года.

Объем перевозки груза и почты (как на регулярных, так и на чартерных рейсах) составляет 743 кг, что на 24% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Кроме того, МАУ сообщила, что с 1 января по 31 марта 2021 года было рассмотрено и обработано около 30 тыс. запросов пассажиров и оформлено возвратов на сумму в $6,7 млн. Всего за 12 мес. в период пандемии МАУ вернула пассажирам более $33 млн.

Авиакомпания также отмечает, что следит за развитием эпидемиологической ситуации в каждой стране, куда выполняет рейсы и готова возобновлять сеть маршрутов при улучшении эпидемиологических показателей и получении разрешений на выполнение рейсов.

Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с января по декабрь 2020 года перевезла 1,787 млн пассажиров, что в четыре раза меньше результата за 2019 год (около 8 млн пассажиров).