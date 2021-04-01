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15:58 01.04.2021

Немецкие природоохранные организации подают иск против решения восстановить сооружение Nord Stream2 в немецких водах – посол

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Немецкие природоохранные организации подают иск против решения восстановить сооружение Nord Stream2 в немецких водах – посол

Немецкие природоохранные организации подают иск против решения федерального ведомства гидрографии и судоходства восстановить сооружение Nord Stream2 в немецких водах, что означает запрет на его строительство до решения суда, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Немецкие природоохранные организации подают иск против решения Федерального ведомства гидрографии и судоходства восстановить сооружение Nord Stream2 в немецких водах. Это будет означать сохранение запрета на строительство газопровода Nord Stream2 до решения суда", - написал Мельник на своей странице в Twitter в четверг.

Как сообщалось, федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ отклонило требование экологов отменить разрешение на строительство газопровода "Северный поток 2".

Теги: #мельник #северный_поток_2 #иск
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