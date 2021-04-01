В Луганской области прошли учения танковых резервов ВСУ

В механизированной бригаде имени князя Романа Великого, которая выполняет задачи по назначению в Луганской области, прошли учения танковых резервов, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в четверг.

"По легенде учений, враг прорвал оборону, а пехотинцы вынуждены были отступить. Танкисты по тревоге, получили приказ осуществить марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи. Во время разведки боем, танкисты определили главные силы противника и заставили его проявить себя. Когда противник разоблачил себя, в бой вступили основные силы танкового резерва", - говорится в сообщении, обнародованном в Фейсбуке.

В нем отмечается, что условный враг не сдавался и осуществлял поражения артиллерией, вследствие чего танкисты, каждый раз получая новые команды об изменении обстановки, в условиях боя молниеносно отреагировали - отошли, чтобы найти слабое место в обороне врага, и вернуть утраченные позиции.

"Для безопасного ухода танкисты применили дымовую завесу, чтобы ввести в заблуждение противника, замаскировав свои действия. Как результат, танковое подразделение, осуществив перегруппировку, контратаковало врага с другого фланга, где наступление было наименее ожидаемым", - подчеркивают в штабе.

Там добавляют, что "пока длился бой, от удара с неба танкистов прикрывали зенитчики, ведь угрозы следует ожидать не только с земли, но и с воздуха".

"Слаженного мощного огневого натиска украинских сил враг не выдержал. И это - только часть контрнаступательных действий, говорят танкисты. В условиях реальных боевых действий на оборону возвращенных во время боя позиций станут и другие подразделения бригады", - сообщают в пресс-центре.

При этом там отмечают, что танковые подразделения в соответствии с Минскими договоренностями удалены от линии соприкосновения и участия в боевых действиях не принимают уже длительное время.

Также сообщается, что танкисты указанной бригады, трижды становились лучшим танковым подразделением Украины и дважды защищали честь Украины на международных танковых соревнованиях, совершенствовали мастерство в контрнаступлении.

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