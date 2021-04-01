В Харьковской области занято большинство "ковидных" коек со стационарным кислородом

В Харьковской области по состоянию на четверг из 4 931 койки, выделенных для лечения больных СOVID-19, занято уже 2 969, сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

"В реанимационных отделениях по состоянию на утро 1 апреля находятся 195 пациентов, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 156. Все койки для пациентов с СOVID-19 в учреждениях области обеспечены кислородом - стационарным или кислородными концентраторами. Стационарным кислородом на сегодня обеспечено 1112 мест (1080 из них заняты больными)", - отмечается в сообщении.

По данным ОГА, в Харьковской области пациентов с СOVID-19 принимают 23 медицинских учреждения. Еще две больницы остаются резервными и в случае необходимости также начнут принимать больных с коронавирусной инфекцией.