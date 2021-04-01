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14:26 01.04.2021

Послы стран G7 обсудили с гендиректором "Укроборонпрома" корпоратизацию концерна и реформу ОПК

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Послы стран G7 обсудили с гендиректором "Укроборонпрома" корпоратизацию концерна и реформу ОПК

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине обсудили с гендиректором "Укроборонпрома" Юрием Гусевым корпоратизацию государственного концерна и реформу оборонно-промышленного комплекса страны.

"Во время сегодняшней встречи с генеральным директором "Укроборонпрома" Юрием Гусевым послы G7 были проинформированы о прогрессе "Укроборонпрома" в направлении корпоратизации и более широкой реформы оборонно-промышленного комплекса. Реформированный "Укроборонпром" может внести положительный вклад в безопасность и процветание Украины", - говорится в сообщении на странице послов G7 в Twitter в четверг.

Послы подчеркнули, что законодательство и правительственные решения относительно будущего "Укроборонпрома" должны обеспечить его своевременную корпоратизацию и улучшение корпоративного управления в соответствии с руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития.

 

Теги: #g7 #укроборонпром
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