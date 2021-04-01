СБУ и Нацполиция обеспечивают охрану на округе №87 из-за возможных попыток дестабилизировать ситуацию вокруг выборов

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины приняли решении об обеспечении охраны на округе №87 в Ивано-Франковской области в связи с возможными попытками дестабилизировать там ситуацию вокруг промежуточных выборов в Верховную Раду.

"Служба безопасности Украины в пределах своих полномочий принимает все необходимые меры для недопущения попыток дестабилизации обстановки, нарушения общественного порядка и совершения правонарушений в ходе промежуточных выборов в Верховную Раду. В течение последних суток в правоохранительные органы поступило 4 сообщения о минировании и 3 сообщения о захвате заложников на объектах 87 ОИО", - сообщает ГУ СБУ в Ивано-Франковской области в Фейсбуке.

Отмечается, что все эти сообщения оказались ложными, поэтому по факту заведомо ложного сообщения об угрозе жизни и безопасности граждан будет открыто уголовное производство.

"Такие события свидетельствуют о возможных попытках дестабилизировать ситуацию вокруг выборов на 87 ОИО. В связи с этим, СБУ принято решение совместно с органами Национальной полиции обеспечивать охрану на 87 ОВО. СБУ заявляет, что в пределах своих полномочий будет реагировать на любые попытки нарушить закон", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, 28 марта 2021 года в одномандатных избирательных округах №50 в Донецкой области и № 87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду, участие в которых принимали 32 кандидата.

На 87 округе в Ивано-Франковской области по состоянию на утро четверга кандидат партии "За майбутне" Александр Шевченко обогнал кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского, набрав 28,83% голосов, сообщает сайт Центральной избирательной комиссии.

Согласно обнародованным данным на сайте Центризбиркома общее количество посчитанных комиссией бюллетеней днем 1 апреля составляет 79,48%. На первом месте остается кандидат "Слуги народа" Василий Вирастюк с 31,02%. На втором месте Александр Шевченко из партии "За майбутне", который набрал 29,58%, за ним - представитель "Свободы" Руслан Кошулинский (28,80%).