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14:13 01.04.2021

Президент Германии привился вакциной AstraZeneca

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Президент Германии привился вакциной AstraZeneca

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер получил первую прививку от коронавируса препаратом производства AstraZeneca, вакцинация прошла в больнице бундесвера, сообщает в четверг пресс-служба президента.

"Я доверяю допущенным в Германии вакцинам. Сегодня я получил первую прививку AstraZeneca. Вакцинация - это решающий шаг на пути выхода из пандемии", - сказал 65-летний Штайнмайер.

При этом он призвал граждан пользоваться возможностью и тоже проходить вакцинацию.

Теги: #covid_19 #astrazeneca
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