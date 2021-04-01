Президент Украины Владимир Зеленский, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и глава МВД Арсен Аваков являются на сегодня лидерами общественного доверия украинцев. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведённого группой «Рейтинг».

Так, Владимиру Зеленскому доверяют 46% опрошенных, не доверяют - 51%. Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 31%, не доверяют - 36%. Министру внутренних дел Арену Авакову - 22%, не доверяют 68% респондентов.

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют - 51%, не слышали о таком - 27%.

Лидерами депутатского антирейтинга доверия стал Пётр Порошенко, ему не доверяют 75% респондентов. Главе политсовета ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Виктору Медведчуку не доверяют 74% опрошенных, главе «Батькивщины» Юлии Тимошенко - 69%, нардепу от ОП-ЗЖ Юрию Бойко - 58%.

Социологи опросили 2 500 респондентов в возрасте от 18 лет 26-28 марта методом телефонного интервью во всех областях, кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки не превышает 2%.