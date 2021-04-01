Суд взял под домашний арест еще одного задержанного участника акции под ОП

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста задержанному участнику акции протеста возле Офиса президента Давиду Гаджимурадову.

"Печерский суд отправил под круглосуточный домашний арест участника акции под ОП Давида Гаджимурадова", - говорится в сообщении на Фейсбук-странице активиста Сергея Стерненко.

В сообщении также отмечается, что заседание по избранию меры пресечения еще одному задержанному – Сергею Филимонову, перенесено на 16.30 четверга.

Как сообщалось, 20 марта под стенами ОП проходила акция с требованием освободить осужденного активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей. В Офисе президента также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже там уточнили, что, из-за насильственных действий некоторых участников акции протеста, в здании произошло несколько пожаров, пострадали окна, двери, внутренняя отделка тамбура одного из подъездов, а фасад здания был обрисован краской.

При этом, по предварительным экспертным данным, повреждения здания ОП оцениваются примерно в 2 млн грн.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко пояснил, что полицейские не вмешивались в агрессивные действия протестующих на Банковой 20 марта, чтобы не втягиваться в срежиссированные манипуляции и провокации.

Клименко рассказал, что по факту событий под Офисом президента расследуется уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса – хулиганство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, надругательство над государственными символами, изготовление, распространение и публичное использование символики нацистского режима.

"В настоящее время следователи полиции по согласованию с прокурорами уведомили о подозрении семерых человек… Трое фигурантов являются участниками общественных объединений, которые часто организовывают и принимают участие в митингах", - рассказал Клименко.

По словам главы Нацполиции, в отношении еще четырех человек, среди которых есть и несовершеннолетний, составлены административные протоколы.

Задержанным участникам акции Владиславу Сорду, Роману Ратушному и Евгению Строканю избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.