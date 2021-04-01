События

13:39 01.04.2021

В Киеве представили трейлер продолжения комедии "Мои мысли тихие 2"

1 мин читать
В Киеве представили трейлер продолжения комедии "Мои мысли тихие 2"

В Киеве представили трейлер продолжения комедии Антонио Лукича "Мои мысли тихие 2".

"Сиквел родился, возможно, даже раньше, чем первый фильм. Уже когда мы делали первую часть, мне было достаточно скучно работать над темой, потому что я ее, вроде бы, уже пережил, а вторая часть как то сама естественно напрашивалась, чтобы быть созданной. Это тема того, как наши родители отпускают нас во взрослую жизнь. Этот конфликт, понятный мне, и я думаю, многим, стал поводом для написания сценария", - сказал сценарист и режиссер-постановщик фильма Антонио Лукич.

 

Он отметил, что фильм выйдет "тогда, когда это станет возможным". По словам Лукича, значительная часть фильма уже отснята, а сценарий к нему писали две недели. Также создатели киноленты отметили, что часть фильма будет сниматься в Бельгии.

Актер Андрей Лидаговский рассказал, что первая часть фильма "Мои мысли тихие" закончилась тем, что мама отпустила его героя во взрослую жизнь, во второй же части он встречает девушку, с которой они хотят пожениться, однако преградой становится мама, которая возвращается в Украину лечить зубы.

"Мой герой находится на перепутье между двумя женщинами, и на этом мы строим конфликт фильма", - указал актер.

Главные роли в фильме исполняют заслуженная артистка Украины Ирма Витовская, актеры Андрей Лидаговский, Каролина Мруга.

Теги: #трейлеры #фильм
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:09 03.02.2021
Фильм "Заражение" помог главе британского Минздрава в разработке программы вакцинации

Фильм "Заражение" помог главе британского Минздрава в разработке программы вакцинации

09:29 16.01.2021
На Netflix вышел первый полнометражный фильм с украинским дубляжом и субтитрами

На Netflix вышел первый полнометражный фильм с украинским дубляжом и субтитрами

11:26 28.12.2020
Сиквел "Чудо-женщины" собрал $16,7 млн за первый уикенд проката в Северной Америке

Сиквел "Чудо-женщины" собрал $16,7 млн за первый уикенд проката в Северной Америке

18:22 21.12.2020
В Украине сняли первый на постсоветском пространстве полнометражный документальный фильм о коронавирусе

В Украине сняли первый на постсоветском пространстве полнометражный документальный фильм о коронавирусе

09:10 07.10.2020
Проект фильма компании "Киноквартал" победил в конкурсе на получение госфинансирования

Проект фильма компании "Киноквартал" победил в конкурсе на получение госфинансирования

19:10 25.09.2020
"Опора" снимает образовательный сериал о местных выборах

"Опора" снимает образовательный сериал о местных выборах

13:46 24.09.2020
У фильма "Атлантида" больше шансов на премии "Оскар", чем у претендентов от Украины в прошлые годы - глава Украинского оскаровского комитета

У фильма "Атлантида" больше шансов на премии "Оскар", чем у претендентов от Украины в прошлые годы - глава Украинского оскаровского комитета

13:27 24.09.2020
Фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича выдвинут на премию "Оскар" от Украины

Фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича выдвинут на премию "Оскар" от Украины

18:26 25.08.2020
В Украине показали документальный фильм о расследовании дела Шеремета

В Украине показали документальный фильм о расследовании дела Шеремета

13:25 07.08.2020
Документальный фильм о Донбассе "Лай собак вдалеке" номинировали на премию Эмми 2020

Документальный фильм о Донбассе "Лай собак вдалеке" номинировали на премию Эмми 2020

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" не будет ограничивать высадку и посадку в Киеве до специального распоряжения

Полиция Киева проверяет информацию о "минировании" ряда медучреждений

Кравчук: 14 апреля ТКГ обсудит разминирование на Донбассе к Пасхе и возвращение к режиму тишины

Киев направил ноту в российский МИД из-за провокаций возле посольства Украины в Москве

В Киеве "заминировали" клиническую больницу №7, пациентов эвакуируют

ПОСЛЕДНЕЕ

Доход лидера "Голоса" Рудик от продажи криптовалюты более чем в два раза превышает ее зарплату за год

Суд открыл дело о банкротстве ИСД - СМИ

В суде по делу Штепы объявлен перерыв до 8 апреля

"Укрзализныця" не будет ограничивать высадку и посадку в Киеве до специального распоряжения

Полиция Киева проверяет информацию о "минировании" ряда медучреждений

Bees Airline в апреле-июне запускает регулярные рейсы из Киева в Грузию и Армению и из Одессы в Армению

Глава НБУ задекларировал за 2020 год свыше 27 млн грн доходов

Сайт КС возобновил работу

Доход Стефанчука в 2020 году составил более 721 тыс. грн, его жены – более 2 млн грн

Заболеваемость COVID-19 в Украине стабилизируется на протяжении двух недель - KSE

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА