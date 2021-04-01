В Киеве представили трейлер продолжения комедии "Мои мысли тихие 2"

В Киеве представили трейлер продолжения комедии Антонио Лукича "Мои мысли тихие 2".

"Сиквел родился, возможно, даже раньше, чем первый фильм. Уже когда мы делали первую часть, мне было достаточно скучно работать над темой, потому что я ее, вроде бы, уже пережил, а вторая часть как то сама естественно напрашивалась, чтобы быть созданной. Это тема того, как наши родители отпускают нас во взрослую жизнь. Этот конфликт, понятный мне, и я думаю, многим, стал поводом для написания сценария", - сказал сценарист и режиссер-постановщик фильма Антонио Лукич.

Он отметил, что фильм выйдет "тогда, когда это станет возможным". По словам Лукича, значительная часть фильма уже отснята, а сценарий к нему писали две недели. Также создатели киноленты отметили, что часть фильма будет сниматься в Бельгии.

Актер Андрей Лидаговский рассказал, что первая часть фильма "Мои мысли тихие" закончилась тем, что мама отпустила его героя во взрослую жизнь, во второй же части он встречает девушку, с которой они хотят пожениться, однако преградой становится мама, которая возвращается в Украину лечить зубы.

"Мой герой находится на перепутье между двумя женщинами, и на этом мы строим конфликт фильма", - указал актер.

Главные роли в фильме исполняют заслуженная артистка Украины Ирма Витовская, актеры Андрей Лидаговский, Каролина Мруга.