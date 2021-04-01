Доход Стефанчука в 2020 году составил более 721 тыс. грн, его жены – более 2 млн грн

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук задекларировал за прошлый год 721 тыс. 639 грн доходов, в том числе заработная плата по основному месту работы составила 595 тыс. 880 грн, доход от сдачи имущества в аренду – 60 тыс. грн.

Доходы супруги Стефанчука составили 2 млн 148 тыс. 481 грн, включая подарок в неденежной форме стоимостью 864 тыс. 846 грн.

Как следует из обнародованной декларации на сайте Единого государственного реестра деклараций, Стефанчук владеет легковым автомобилем Mitsubishi Outlander (2018 г выпуска), а его жена - автомобилем Renault Captur (2015 год выпуска).

На банковских счетах Стефанчука размещено 97 тыс. 670 грн, у супруги - 532 тыс. 295 грн и 116 евро. Совместных наличных средств у семьи Стефанчука задекларировано 18500 грн, $49700 и 15500 евро.