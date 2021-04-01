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13:17 01.04.2021

"Укрзализныця" не будет ограничивать высадку и посадку в Киеве до специального распоряжения

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"Укрзализныця" не будет ограничивать высадку и посадку в Киеве до специального распоряжения

Действующее расписание движения по Киеву и области остается без изменений; никаких ограничений высадки/посадки не будет установлено до того, как государственная или региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не примут соответствующее решение, сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця" (УЗ) в четверг.

Отмечается, что это касается как поездов дальнего сообщения, так и пригородных электричек до/или через Киев.

"Со своей стороны "Укрзализныця" призывает пассажиров путешествовать только в случае крайней необходимости и с обязательным соблюдением масочного режима на вокзалах и в поездах чтобы максимально обезопасить себя, других пассажиров и работников железной дороги, которые идут на личный риск для недопущения транспортного коллапса", - говорится в сообщении.

УЗ также отмечает, что санитарная обработка вагонов производится в каждом пункте формирования и оборота после каждого рейса: выполняются сухая, влажная уборка, дезинфекция внутренних помещений вагонов, обработка поверхностей большого контакта (ручки, поручни, откидные сиденья, кнопки слива, раковины и т.д.). Работники железнодорожного транспорта в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

Как сообщалось, Киев с понедельника, 5 апреля, вводит более строгие ограничения в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса. До 16 апреля закрываются школы и детсады, весь общественный транспорт, включая метро, будет работать по спецпропускам.

Теги: #киев #укрзализныця #высадка
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