Полиция Киева проверяет информацию о "минировании" ряда медучреждений

Столичные правоохранители проверяют информацию о "минировании" ряда медицинских учреждений, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"На электронную почту полиции Киева поступило анонимное сообщение о том, что в больницах столицы заложена взрывчатка. Правоохранители, прибывшие на вызов, тщательно обследуют помещения медицинских учреждений и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов", - сказано в сообщении на сайте полиции.

Событие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях или иные события в районных управлениях полиции.

По результатам проверки будет дана правовая квалификация.

Ранее Муниципальная варта Киева сообщила, что городская клиническая больница №7 заминирована.

"Такой вызов поступил в седьмую клиническую больницу. Сейчас проходит эвакуация персонала и пациентов. Ожидается прибытие правоохранителей", - сказано в сообщении в "Фейсбук".