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13:11 01.04.2021

Глава НБУ задекларировал за 2020 год свыше 27 млн грн доходов

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Глава НБУ задекларировал за 2020 год свыше 27 млн грн доходов

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко задекларировал 27,5 млн грн доходов за 2020 год, из которых 19,03 млн грн составляет его заработная плата в Укргазбанке и 2,4 млн грн - зарплата на должности руководителя центробанка, свидетельствует его декларация.

Согласно документу, его супруга Юлия Шевченко получила за минувший год 20,8 тыс. грн заработной платы от ПАО "Страховая компания "Универсальный полис".

Глава центробанка совместно с женой задекларировал 3,4 млн грн дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав в BofA Merrill Lunch, 1,2 млн грн процентов в Banque Lombard Odier and Co LTD, 187 тыс. грн страховых выплат, 163 тыс. грн выплат по облигациям в Ощадбанке.

Как указано в декларации, на банковских счетах в Укргазбанке Шевченко держит 647,3 тыс. грн и EUR 166 тыс., на совместных с женой счетах в Banque Lombard Odier & Co LTD - $3,2 млн и EUR6,6 тыс.

Наличными глава центробанка задекларировал $256,6 тыс. и EUR 10 тыс., его жена – $27 тыс., EUR 25 и 120 тыс. грн. Помимо этого, в совместной собственности супругов находится 4,6 млн грн наличными.

"Основную часть суммы доходов за 2020 год, задекларированной главой НБУ, составляют выплаты по предыдущему месту работы. Увеличение суммы наличных средств связано с получением выплат при увольнении с АБ "Укргазбанк", что предусмотрено соответствующими нормативно-правовыми документами", - прокомментировали в пресс-службе НБУ.

Помимо того глава центробанка и его супруга владеют квартирой в Киеве площадью 304 кв. м и двумя машиноместами, в пользовании – квартира в Киеве площадью 72 кв.м., домовладение в Киевской области (с.Забирья) площадью 208 кв.м и два земельных участка по 25 га и 308 кв.м. Помимо этого, Юлия Шевченко владеет земельным участком в Крыму.

Кирилл Шевченко внес в декларацию автомобиль Рeugeot PARTNER 2016 года выпуска и квадроцикл OUTLADER (год выпуска 2018). Супруги Шевченко также имеют право пользования автомобилями Mercedes-Benz 2012 года выпуска и Land Rover 2013 года выпуска. Глава центробанка также владеет правом пользования на катер Super Air Nautique G23 2013 года выпуска.

Также глава центробанка указал в декларации трое наручных часов из драгкампей, телевизор LOEWE, а его жене принадлежат семь наручных часов из драгкамней и драгметаллов, а также ювелирные изделия, сумка Hermes, две шубы Maurizio Braschi.

Как сообщалось, за 2019 год Шевченко задекларировал свыше 14 млн грн заработной платы. Кирилл Шевченко назначен на должность главы НБУ 16 июля 2020 года.

Теги: #шевченко #нбу #декларация
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